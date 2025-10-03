تركيا: لن نتخلى عن الغاز الروسي.. احتجاز ناقلة نفط بفرنسا!

أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده لا تعتزم التخلي عن الغاز الروسي، مشدداً على أن أمن الإمدادات يتطلب الاعتماد على جميع المصادر دون استثناء.

وقال بيرقدار في مقابلة مع قناة “سي إن إن تورك”: “لا يمكننا أن نقول لمواطنينا: نأسف، لقد نفد الغاز، أمن إمدادات الغاز يقتضي استخدام جميع المصادر دون أي تمييز. الشتاء على الأبواب، ولدينا اتفاقيات محددة، وسنواصل استلام الغاز من روسيا وأذربيجان وإيران وتركمانستان”.

وبشأن واردات النفط الروسي، أوضح الوزير أن “شراء النفط قرار تجاري تتخذه شركات التكرير والموزعين وليس قراراً حكومياً”، مشيراً إلى أن “المصافي التركية بنيت لمعالجة النفط الخام من مصادر قريبة، ما يجعل الاستيراد من روسيا ضرورة فنية وتجارية”.

التصريحات التركية جاءت في وقت دعا فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنقرة إلى وقف شراء النفط الروسي، في إطار مساعيه للضغط على موسكو.

وكان ترامب قد أعرب في وقت سابق عن ثقته بأن تركيا “ستوقف واردات النفط الروسي”، عقب محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في واشنطن أواخر سبتمبر الماضي.

من جانبه، أكد أردوغان مطلع الأسبوع أن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة وتعتبر الولايات المتحدة “شريكاً مهماً”، في حين علّق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قائلاً إن موسكو تحترم موقف أنقرة وواثقة بأنها “تحترم نفسها ومصالح شعبها”.

بعد احتجازها في فرنسا.. ناقلة النفط “بوراكاي” تواصل رحلتها نحو قناة السويس

أفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن ناقلة النفط “بوراكاي”، التي احتجزتها السلطات الفرنسية مؤخرًا في ميناء “سان نازير” غربي البلاد، استأنفت رحلتها متجهة نحو قناة السويس، بعد إعادة قبطانها ومساعده إلى متنها ليلة الخميس/الجمعة.

الناقلة كانت محور أزمة سياسية بين باريس وموسكو، بعدما ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللوم على “الوضع الداخلي الصعب في فرنسا” في قرار احتجازها، قائلاً إن السفينة أوقفت في “مياه محايدة” دون مبررات حقيقية، وإن الادعاءات بشأن شحنات عسكرية أو مسيّرات “لا أساس لها”.

السلطات الفرنسية كانت قد أعلنت الثلاثاء الماضي أن الناقلة مشمولة بالعقوبات المفروضة على روسيا، وفتحت النيابة العامة في بريست دعوى ضد القبطان بتهم تتعلق بعدم تقديم وثائق تثبت منشأ السفينة ورفض الامتثال، بينما أُطلق سراح مساعده. وأشارت تقارير إلى أن كليهما مواطنان صينيان.

في المقابل، انتقدت موسكو الموقف الفرنسي، معتبرة أن ربط الرئيس إيمانويل ماكرون الناقلة بما يُسمى “الأسطول الظل” الروسي يكشف استعداد أوروبا “للتدخل في الشحن بأي وسيلة وتحويل المياه الدولية إلى مناطق صراع”.