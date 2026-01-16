تركي الفيصل: «بن سلمان» قاوم الضغط الأمريكي بشأن إسرائيل

كشف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل عن وجود ضغط أمريكي كبير حاول التأثير على المملكة بشأن التطبيع مع إسرائيل، مؤكدًا أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قاوم هذا الضغط بشدة.

وأشار الأمير تركي الفيصل، في مقال رأي نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة حققت نجاحًا كاملًا، ونجح خلالها في توقيع مجموعة من الاتفاقيات المهمة.

وأوضح أن الأمير محمد بن سلمان استطاع تخفيف القيود الأمريكية المفروضة على هذه الاتفاقيات والتي كانت تراعي مصالح إسرائيل، وحصل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وعد معلن بأن المملكة ستحصل على أفضل ما تنتجه المصانع الأمريكية.

وأشار الأمير تركي الفيصل إلى أن الرئيس ترامب وولي العهد السعودي يتعاونان على إقامة صناعة نووية في المملكة نظرًا لامتلاكها مخزونًا كبيرًا من اليورانيوم، ما أدى إلى تراجع أولوية إسرائيل لدى الإدارة الأمريكية التي استمتعت بها لعقود.

وأكد الفيصل أن الأمير محمد بن سلمان رفض أي ضغط للتطبيع مع إسرائيل قبل حصول الفلسطينيين على دولتهم المستقلة، مشددًا على أن موقف المملكة كان واضحًا وصريحًا في دعم حقوق الفلسطينيين.