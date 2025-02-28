ترك إرثا فنيا راسخاً في الذاكرة.. وفاة المخرج المصري الكبير «نبيل خضر»

غيب الموت المخرج المصري الكبير نبيل خضر، الذي ترك إرثا فنيا كبيرا بإخراجه عددا من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة، ستظل راسخة في ذاكرة الجمهور المصري والعربي.

ووفق موقع اليوم السابع، “من أبرز الأعمال التي شارك فيها خضر، كـ”مخرج منفذ” مسلسلات “المرسى والبحار”، “أميرة في عابدين”، “أوبرا عايدة” عام 2000، و”حديث الصباح والمساء” عام 2001 الذي يُعد من أبرز الأعمال الدرامية التي تناولت التاريخ الاجتماعي والسياسي لمصر”، وفي رصيد المخرج نبيل خضر أيضا، 25 عملا فنيا من بينها مسلسل “من الذي لا يحب فاطمة؟” عام 1996، ومسلسل “جدار القلب” عام2008.

وبحسب الموقع، “يُعتبر مسلسل “حديث الصباح والمساء”، الذي أخرجه أحمد صقر، من أبرز الأعمال التي شارك فيها نبيل خضر. المسلسل مأخوذ عن رواية للأديب العالمي نجيب محفوظ، وقام بكتابة السيناريو والحوار الكاتب محسن زايد”.