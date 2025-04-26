تزن 5 آلاف طن.. كوريا الشمالية تطلق المدمرة «تشوي هيون»..

في احتفال رسمي بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس أول قوة مسلحة للثورة الكورية، كشفت كوريا الشمالية عن المدمرة البحرية الجديدة “تشوي هيون”، التي تزن 5 آلاف طن.

الحفل “أُقيم في حوض بناء السفن في نامبو، وشهد حضور الزعيم كيم جونغ أون، حيث ألقى خطابًا تاريخيًا أشاد فيه بهذا الإنجاز بوصفه ركيزة أساسية لتعزيز القوة البحرية والسيادة الوطنية”

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن “الحفل أقيم بحضور الزعيم كيم جونغ أون، الأمين العام لحزب العمال الكوري ورئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية”.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية، “فالمدمرة الجديدة متعددة الأغراض تزن 5 آلاف طن”.

وألقى كيم جونغ أون خطابًا تاريخيًا خلال مراسم إطلاق المدمرة، التي تحمل اسم “تشوي هيون”، مؤكدًا على “أهمية هذا الإنجاز في تعزيز التحديث البحري للبلاد”.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن “المدمرة ستعزز قوة “الدفاع الشامل” عن السيادة البحرية لكوريا الشمالية وستكون بمثابة نقطة انطلاق مهمة على طريقها نحو قوة بحرية متقدمة”.

يذكر أن “القوة البحرية لكوريا الشمالية تُعتبر جزءًا أساسيًا من جيش الشعب الكوري، وهي مسؤولة عن حماية السواحل والمياه الإقليمية للبلاد، وتتألف البحرية الكورية الشمالية من مجموعة متنوعة من السفن الحربية، الغواصات، والزوارق السريعة، مع تركيز كبير على الغواصات كعنصر رئيسي في استراتيجيتها الدفاعية، وتُظهر كوريا الشمالية اهتمامًا متزايدًا بتحديث قواتها البحرية لتعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية”.