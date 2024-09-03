تسجيل إصابة بجدري القردة في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الاثنين، تسجيل حالة إصابة بجدري القردة لمقيم غير أردني، مضيفة أن الحالة معزولة حالياً، دون أن تحدد جنسيته.

وأضافت الوزارة أن «المصاب ذكر يبلغ من العمر 33 سنة، ظهرت عليه أعراض العدوى على شكل حبوب (طفح جلدي)، وهو حالياً في العزل في مستشفيات البشير»، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقالت الوزارة: «هذه ليست الحالة الأولى التي يتعامل معها الأردن، فقد تم تسجيل حالة في سبتمبر (أيلول) 2022… وتم اتباع الإجراءات الروتينية في مثل هذه الحالات والتي كانت كفيلة بالوقاية من انتشار العدوى، وشفاء المريض دون أي مضاعفات».

وأكدت الوزارة «استمرارها بمتابعة مرض جدري القرود، والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها»، مشيرةً إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض «حسب الخطة الوطنية المعدة مسبقاً للتعامل مع المرض بالتشارك مع الجهات المعنية».

وأوصت الوزارة الجميع باتباع الإرشادات الصحية، خصوصاً خلال السفر.