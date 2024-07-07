تسجيل عشرات الوفيات بحوادث مختلفة حول العالم!

يشهد العالم يوميا تسجيل عشرات الوفيات يوميا بسبب حوادث مختلفة سواء حرائق أو جرائم أو تصادم سيارات وغيرها من الأسباب، فما أهم الحوادث التي تم رصدها في موقع “عين ليبيا” لهذا اليوم؟

في روسيا، توفي 49 شخصا بينهم 7 أطفال غرقا في أنحاء روسيا، بالتزامن مع الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة في البلاد.

وقالت الوزارة المعنية بمواجهة الطوارئ في روسيا: “تم تسجيل 65 واقعة في مسطحات مائية في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، توفي 49 شخصا”.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن “هذا الرقم يزيد بنحو 10 حالات مقارنة بمن قضوا غرقا في ذات اليوم من العام الماضي”.

وفي ولاية كنتاكي، أفادت شرطة فلورنسا أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في إطلاق نار جماعي في الولاية.

وقال رئيس الشرطة، جيف ماليري، إنه “من المعتقد أن المشتبه به أطلق النار على نفسه أثناء قيادته للسيارة مما تسبب في تحطمها، وعثر على المشتبه به مصابا بطلق ناري أطلقه على نفسه”.

وفي سوريا، توفي 10 أشخاص وأصيب 23 آخرين جراء تدهور بولمان ركاب عند تحويلة حمص – طرطوس.