تسجيل 80 حالة تسمم داخل منطقة جنزور

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، تسجيل 80 حالة تسمم 13 منهم داخل الإيواء جراء تناول وجبات سريعة (شاورما) و(سكالوب) من أحد المطاعم في المنطقة.

وأفاد المركز في بلاغ، بأنه فور تلقي البلاغ انطلق مدير مكتب الرقابة جنزور رفقة مفتشي المكتب إلى عين المكان، لسحب العينات من داخل المطعم وتم سحب كامل مكونات تحضير سندويتشات، وعلى إثر ذلك توجهوا إلى الحالات المصابة بالتسمم للأدلاء بأقوالهم والذي كان كل منهم مشتركين في أكل فطيرة سكالوب وهم من أصيبوا بالتسمم الأمر الذي تبث للمفتشين أن العامل مشترك لحالات التسمم وهو سندوتش فطيرة سكالوب يوجد به صوص جبنة.

وعلى إثر ذلك تم التوجه إلى مصادر مكونات السندويتش من مصدر الدواجن وتم سحب عينات منه وآخر الخاص بترويج الصوصات والمخبز الخاص بتحضير الفطيرة وتم سحب عينات منهم وإقفالهم بالشمع الأحمر إلى حين ظهور نتائج العينات من قبل مختبرات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.