الشؤون الاجتماعية تستعد لمرحلة جديدة من «الخدمات الإلكترونية»

وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني بتسريع تنفيذ برامج ومشروعات الوزارة، واستكمال مشروع التحول الرقمي، وتعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين الإدارات والجهات التابعة، بما يرفع كفاءة الأداء ويحسن جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكيلاني مع وكيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية علي الناضوري، لمتابعة سير العمل داخل قطاع الشؤون الاجتماعية، بحسب ما أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال الاجتماع أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ خطط الوزارة وملفاتها الاستراتيجية، مع ضرورة الإسراع في إنجاز برامج النصف الثاني من عام 2026، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه تنفيذها.

وشددت الكيلاني على أهمية التزام الإدارات والجهات التابعة بتنفيذ التكليفات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يدعم تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ويسهم في تحقيق أهداف الوزارة في مختلف المناطق.

كما أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية مواصلة العمل على تطوير المنصات والخدمات الإلكترونية، وتوسيع نطاق الرقمنة داخل القطاع، ورفع جاهزية الجهات التابعة لتنفيذ متطلبات التحول الرقمي، بما يساعد في تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين مستوى الخدمات الإدارية والاجتماعية المقدمة للمواطنين.

ويأتي توجه وزارة الشؤون الاجتماعية نحو استكمال التحول الرقمي ضمن خطة لتحديث آليات العمل الحكومي، وتعزيز الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الخدمات الاجتماعية بما يتماشى مع متطلبات التطوير الرقمي في القطاع العام.