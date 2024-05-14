تسليم كراسي متحركة لطلبة من ذوي الإعاقة في بنغازي

وافق وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليّبية المكلفة المبروك محمد غيث، على توفير احتياجات عدد من الطلبة من ذوي الإعاقة الحركية، وتم مساء أمس تسليمها لمستحقيها في ديوان الوزارة بمدينة بنغازي.

وذكرت الوزارة في بيان أن القرار جاء بناء على تقرير من إدارة العجزة والمسنين وذوي الإعاقة، إضافة إلى نتائج الجولة التفقدية الأخيرة لمديرة الإدارة الدكتورة ليلى الأوجلي، التي رصدت خلالها احتياج عدد من الطلبة لكراسي متحركة.

وتأتي هذه المبادرة في ظل المتابعة المستمرة من الوزير لعمل الإدارات والتواصل الدائم مع الجهات التابعة، والفروع والمؤسسات الاجتماعية والتربوية والتأهيلية.