تسليم معدات غسيل كلى لفرع المنطقة الجنوبية

سلم جهاز الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، شحنة تقدّر بحاويتين سعة 40 قدمًا من مشغلات غسيل الكلى المورّدة عن طريق شركة “Nipro” اليابانية ومحاليل وريدية، إلى فرع المنطقة الجنوبية.

وذكرت الوزارة، أنه جرى إرسال الشحنة عن طريق مخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد بطرابلس، لتغذية مراكز وأقسام غسيل الكلى المنتشرة بالمنطقة الجنوبية باحتياجاتها من المشغلات الضرورية.

مشغلات غسيل الكلى ومحاليل وريدية لفرع الجنوبية الخميس 30 مايو 2024 استلم فرع الجنوبية عدد 2 شاحنات 40 قدم موجهة من… تم النشر بواسطة ‏جهاز الإمداد الطبي – الإدارة العامة – طرابلس‏ في الخميس، ٣٠ مايو ٢٠٢٤