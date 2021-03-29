تسيير رحلات بحرية بين مصراتة وإسطنبول

أجرى القنصل العام للجمهورية التركية بمدينة مصراتة قوركان ياشليمندار، زيارة إلى محطة مصراتة البحرية، وذلك للوقوف والتعرف على مدى جاهزية المحطة لتسيير رحلات بحرية من مصراته إلى إسطنبول.

وذكرت القنصلية التركية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه سيتم التخطيط لبدء نقل الركاب عبر المحطة بعد عيد الفطر، مرة واحدة في الأسبوع.

ونقلت القنصلية التركية عن المدير العام للمحطة كابتن ميلاد بشير تأكيده، أن الاستعدادات قد اكتملت تقريبًا ومن المتوقع أن يبدأ النقل ثنائي الاتجاه بين مصراته وإسطنبول مرة واحدة في الأسبوع.

وأشار إلى أن تفاصيل الرحلة البحرية التي من المتوقع أن تستغرق يومين ونصف سيتم الإعلان عنها قريبًا.

Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ziyaretimizde, şirket arazisi içinde yer alan sivil taşımacılığa yönelik Misurata… تم النشر بواسطة ‏T.C. Misurata Başkonsolosluğu / القنصلية العامة للجمهورية التركية بمصراته‏ في الأحد، ٢٨ مارس ٢٠٢١