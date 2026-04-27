تشاد.. مقتل العشرات في اشتباكات دموية

لقي ما لا يقل عن 42 شخصًا مصرعهم إثر اشتباكات عنيفة اندلعت بين جماعتين عرقيتين في شرق تشاد، في تصعيد جديد يعكس هشاشة الأوضاع الأمنية وتفاقم النزاعات المحلية في المنطقة.

وأفاد مسؤول حكومي أن المواجهات اندلعت يوم السبت في بلدة غيريدا الواقعة في إقليم وادي فيرا، مشيرًا إلى أن الشرارة الأولى للنزاع تعود إلى خلاف حول بئر مياه، في ظل احتدام التنافس على الموارد الحيوية.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، توجه وفد حكومي رفيع يضم وزراء وكبار المسؤولين المحليين إلى المنطقة يوم الأحد، برفقة رئيس أركان الجيش، لمتابعة تطورات الوضع ميدانيًا وتعزيز الإجراءات الأمنية.

وأكد نائب رئيس الوزراء المكلّف الإدارة الإقليمية واللامركزية ليمان محمد، في تصريح للتلفزيون الرسمي، أن الأوضاع أصبحت تحت السيطرة، في إشارة إلى تدخل السلطات لوقف الاشتباكات ومنع اتساع رقعتها.

وتأتي هذه الأحداث في سياق تاريخ طويل من التوترات في شرق تشاد، حيث تتكرر النزاعات بين المزارعين والرعاة، خاصة من البدو العرب، نتيجة التنافس على الأراضي ومصادر المياه، وهي عوامل تتفاقم مع التغيرات البيئية والضغوط الاقتصادية.

كما أسهم تدفق أعداد كبيرة من النازحين الفارين من النزاع في السودان المجاور في زيادة تعقيد المشهد، ما أدى إلى تضخم حدة التوترات وارتفاع وتيرة العنف في المناطق الحدودية.

وبحسب تقديرات مجموعة الأزمات الدولية، أسفرت النزاعات بين المزارعين والرعاة في تشاد عن أكثر من ألف قتيل ونحو ألفي جريح خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2024، ما يعكس عمق الأزمة واستمرارها دون حلول جذرية.

تشكل النزاعات على الموارد الطبيعية، خاصة المياه والأراضي، أحد أبرز أسباب عدم الاستقرار في منطقة الساحل الإفريقي، حيث يؤدي تداخل العوامل البيئية مع الضغوط السكانية والنزاعات الإقليمية إلى تفجر مواجهات متكررة، في ظل ضعف البنية التحتية وغياب آليات فعالة لإدارة النزاعات المحلية.