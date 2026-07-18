ليبيا تحظر استيراد «المبيدات الزراعية» عبر جميع المنافذ

أصدر مركز جمرك ميناء المنطقة الحرة مصراتة تعميمًا عاجلًا إلى جميع الوكالات الملاحية العاملة بالميناء، يقضي بمنع شحن واستيراد المبيدات الزراعية بكافة أنواعها وتصنيفاتها عبر الموانئ والمنافذ الليبية.

وأوضح المركز أن القرار يأتي تنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، واستنادًا إلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم س/ش 1297 المؤرخ في 4 يوليو 2026، بشأن حظر استيراد المبيدات الزراعية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في البلاد.

وأشار التعميم إلى أن تنفيذ القرار جاء كذلك بناءً على كتاب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية رقم ح/ج/6908/27 بتاريخ 5 يوليو 2026، ووفق توجيهات مدير عام مصلحة الجمارك المكلف.

وطالب مركز جمرك ميناء المنطقة الحرة مصراتة جميع الوكالات الملاحية بإبلاغ خطوط الشحن العالمية والمحلية التابعة لها بضرورة الالتزام الفوري بالقرار، وعدم قبول أو شحن أي نوع من المبيدات الزراعية المتجهة إلى ميناء المنطقة الحرة بمصراتة أو أي منفذ ليبي آخر.

وأكد المركز أن الحظر يشمل جميع المبيدات الزراعية بمختلف أنواعها وتصنيفاتها وهيئاتها، موضحًا أن العمل بالتعليمات بدأ اعتبارًا من تاريخ صدور التعميم، ويستمر إلى حين صدور قرارات أو توجيهات جديدة.

وشدد مركز جمرك ميناء المنطقة الحرة مصراتة على أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرّض الوكالات والخطوط الملاحية الناقلة للمساءلة القانونية والإجراءات القضائية، مؤكدًا عدم السماح بتفريغ أي شحنات مخالفة داخل نطاق الحرم الجمركي للميناء.

وأوضح المركز أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الدور الرقابي الذي تضطلع به مصلحة الجمارك لحماية الأمن الصحي للمجتمع، وضمان تطبيق القوانين المنظمة لحركة التجارة والاستيراد عبر المنافذ الليبية.