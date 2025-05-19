تشديد غربي قبل قمة ترامب وبوتين.. قادة أوروبا يدعون لعقوبات صارمة لردع روسيا

جدد قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الأحد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التأكيد على ضرورة فرض عقوبات صارمة على روسيا، قبيل المكالمة المرتقبة بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين المقررة يوم الاثنين، في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ غزو روسيا عام 2022.

وجاء في بيان لداونينغ ستريت أن الزعماء ناقشوا التطورات في أوكرانيا والتكلفة الكارثية للحرب على الجانبين، مؤكدين أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار غير مشروط، ودعوا بوتين إلى التعامل بجدية مع مفاوضات السلام قبيل المكالمة.

وأشار البيان إلى أن القادة الأوروبيين طرحوا فرض عقوبات إضافية في حال رفضت موسكو الانخراط في مفاوضات جدية لوقف إطلاق النار، خاصة بعد انتهاء المباحثات الأخيرة في إسطنبول دون إحراز تقدم ملموس.

وفي السياق ذاته، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته للفاتيكان تصميم الأوروبيين والأمريكيين على مواصلة التعاون لإنهاء الحرب بسرعة، مشيراً إلى بعض التقدم في الأيام الأخيرة وبداية حوار بين طرفي النزاع.

كما ناقش قادة أوروبا مع ترامب مستجدات الملف الأوكراني عقب محادثات إسطنبول، في إشارة إلى استمرار التنسيق الدولي المكثف في هذا الملف.