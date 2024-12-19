تشكل خطراً على الصحة.. احذر وضع هذه الأطعمة في الثلاجة!

إن وضع أطعمة محددة في الثلاجة قد يُفقدها نكهتها ويتسبب في مشاكل صحية خطيرة مثل التسمم الغذائي الذي قد يكون مميتا، فما هي أبرز الأطعمة التي ينصح بتجنب وضعها في الثلاجة؟

وفي هذا السياق، قالت جانفي سانغفي، أخصائية التغذية السريرية والمؤثرة الهندية الشهيرة، “هناك مكونات لا ينبغي وضعها في الثلاجة مطلقا، ومنها البصل، قائلة: ” إن الاحتفاظ بها في الثلاجة يمكن أن يؤدي إلى نمو العفن”، وأوضحت أن “الرطوبة الزائدة على البصل توفر البيئة المثالية لنمو الجراثيم الفطرية التي يمكن أن تسبب التقيؤ وتشنجات المعدة والإسهال إذا تم تناولها، وذلك لأن العفن – وهو نوع من الفطريات – على الطعام يمكن أن ينتج ميكوتوكسينات، وهي مواد كيميائية سامة يمكن أن تجعلك مريضا”، مضيفة: “يجب تخزين البصل في مكان مظلم وجاف وبحرارة مناسبة، مثل الخزانة”.

المادة الثانية هي “الثوم“، حيث حذرت سانغفي، “من أن تخزين الثوم في الثلاجة قد يجعله ينمو ويصبح مطاطيا، فيفقد نكهته وقوته”، وأضافت: “قد يكون مذاقه مرا ويتطور فيه العفن والفطريات الضارة بالصحة”.

المادة الثالثة هي “البطاطا“، وحسب سانغفي، “التبريد يتسبب في تحويل النشويات إلى سكريات، ما ينتج عنه طعم أحلى وملمس رملي”، وأضافت: “لكن طهي هذه البطاطا المتغيرة في درجات حرارة عالية يمكن أن تنتج مادة تعرف باسم الأكريلاميد، وهي مركب ضار محتمل”، وحذرت “من أن الاحتفاظ بالبطاطا النيئة في الثلاجة قد يشكل خطرا للإصابة بالسرطان، وقد يؤثر التخزين في الثلاجة أيضا على النكهة”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، بالإضافة إلى هذه الأطعمة، ذكرت سانغفي، أطعمة أخرى تفقد جودتها أيضا عند تخزينها في الثلاجة، “منها الموز والزنجبيل موضحة أن البرودة تجعل الموز يُصبح بنيا وطريا للغاية، لأنها تعطل عملية نضجه الطبيعية، بينما يُفقد التبريد الزنجبيل نكهته ويتسبب في جفافه، ما يجعله غير صالح للطهي”.