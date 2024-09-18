وافق العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة جعفر حسان.

وأدى رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله، في قصر الحسينية، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وكبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي الأمير مرعد بن رعد، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

وبحسب قناة المملكة، فيما يلي تشكيلة الحكومة الأردنية الجديدة:

أيمن حسين عبدالله الصفدي، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.

رائد مظفر رفعت أبو السعود، وزيرا للمياه والري.

“أحمد ماهر” حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.

وليد “محي الدين” سليمان المصري، وزيرا للإدارة المحلية.

محمد حسين سعد المومني، وزيرا للاتصال الحكومي.

بسام سمير شحادة التلهوني، وزيرا للعدل.

لينا مظهر حسن عناب، وزيرا للسياحة والآثار.

خالد موسى شحادة الحنيفات، وزيرا للزراعة.

يعرب فلاح مفلح القضاة، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.

صالح علي حامد الخرابشة، وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.

مهند شحادة خليل خليل، وزير دولة للشؤون الاقتصادية.

أحمد علي خليف العويدي، وزير دولة.

عزمي محمود مفلح محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

مثنى حمدان عليان غرايبة، وزيرا للاستثمار.

محمد أحمد مسلم الخلايلة، وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

مازن عبدالله هلال الفراية، وزيرا للداخلية.

فراس إبراهيم ارشيد الهواري، وزيرا للصحة.

وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزيرا للتنمية الاجتماعية.

معاوية خالد محمد الردايدة، وزيرا للبيئة.

نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون الخارجية.

زينة زيد رشاد طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

وسام وليد توفيق التهتموني، وزيرا للنقل.

عبدالمنعم صالح شحادة العودات، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.

عبدالله نوفان السعود العدوان، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

فياض ملفي عقيل القضاة، وزير دولة للشؤون القانونية.

خالد محمود محمد البكار، وزيرا للعمل.

عبدالحكيم موسى عبدالقادر الشبلي، وزيرا للمالية.

مصطفى نصر مصطفى الرواشدة، وزيرا للثقافة.

خير عبدالله عياد أبو صعيليك، وزير دولة لتطوير القطاع العام.

يزن حسين سليمان الشديفات، وزيرا للشباب.

سامي عيسى عيد سميرات، وزيرا للاتصال الرقمي والريادة.

وكان الملك الأردني عبد الله الثاني، كلف “جعفر حسان” بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة “بشر الخصاونة” التي قدمت استقالتها في وقت سابق، وقبلها الملك.