تشكيلة ريال مدريد النهائية لـ«كأس العالم للأندية».. نجوم جدد وخبرات عريقة

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، القائمة النهائية للميرينغي استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وتبدأ فعالياتها السبت المقبل وتستمر حتى 13 يوليو.

وضمت القائمة الجديدة مدافعين جدد هما الإسباني دين هويسين والظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، القادمين من فريقي بورنموث وليفربول على التوالي. كما تواجد الثنائي المغربي يوسف لخديم وإبراهيم دياز ضمن تشكيلة الفريق.

وجاءت قائمة ريال مدريد للمونديال كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، جونزاليس، ميستري

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، فاسكيز، غارسيا، روديغر، ميندي، هويسين، لخديم، جاكوبو، أسينسيو، فورتيا، أجوادو

الوسط: بيلينغهام، كامافينغا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، غولر، سيبايوس، شيما، مارتن

الهجوم: فينيسيوس، مبابي، رودريغو، إندريك، إبراهيم دياز، جونزالو، مونوز

وأوقعت قرعة مونديال الأندية ريال مدريد في المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال السعودي، سالزبورغ النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.

ويبدأ ريال مدريد مشواره في البطولة بمواجهة الهلال السعودي يوم 18 يونيو، ثم يلتقي باتشوكا المكسيكي في 22 يونيو، ويختتم مواجهاته بملاقاة سالزبورغ في 27 يونيو.

ريال مدريد يعلن موعد تقديم نجمه الجديد ترينت ألكسندر أرنولد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أنه سيقدم الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق، ظهر يوم الخميس المقبل.

وكان ريال مدريد قد أعلن عن تعاقده مع اللاعب الإنجليزي نهاية الشهر الماضي، بعد دفع مبلغ مالي لفريق ليفربول لضمه قبل أسابيع من انتهاء عقده الرسمي مع النادي الإنجليزي.

ومن المقرر أن يقام حفل التوقيع الرسمي في “ريال مدريد سيتي” الساعة 12:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي (10:30 بتوقيت غرينتش)، حيث سيتحدث أرنولد، البالغ من العمر 26 عامًا، والذي وقع عقدًا يمتد لستة أعوام، مع وسائل الإعلام.

ويستعد ريال مدريد بقيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو لخوض بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة في الفترة بين 14 يونيو و13 يوليو 2025. ويبدأ الفريق حملته في البطولة بمواجهة الهلال السعودي في 18 يونيو الجاري.

Comunicado Oficial: presentación de Trent Alexander-Arnold. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2025