تشمل إسرائيل والإمارات وتركيا ولبنان.. مسؤول أمريكي رفيع يبدأ جولة بالشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن جون هيرلي، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، سيبدأ جولة تشمل الشرق الأوسط وأوروبا، في إطار جهود واشنطن لتكثيف الضغط على إيران.

وبحسب البيان، سيزور هيرلي – وهو أكبر مسؤول عن العقوبات في الوزارة – إسرائيل والإمارات وتركيا ولبنان خلال الأيام المقبلة، في أول جولة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

وقال هيرلي: “لقد أوضح الرئيس ترامب أن أنشطة إيران الإرهابية والمزعزعة للاستقرار يجب أن تُواجه بضغوط متواصلة ومنسقة”، مضيفًا: “أتطلع إلى الاجتماع مع شركائنا لحرمان طهران ووكلائها من الوصول إلى الموارد المالية التي يعتمدون عليها لتمويل العنف وتقويض الاستقرار”.

وتأتي الجولة في سياق إعادة ترامب إطلاق حملة “أقصى الضغوط” على إيران، والتي تهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 وفرض عقوبات دولية جديدة.

وأشار البيان إلى أن هيرلي سيناقش في إسرائيل تعزيز الضغوط على إيران ووكلائها، وفي الإمارات موضوعي الضغط على إيران ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما سيركز في تركيا على التعاون لوقف الأنشطة الخبيثة والتحايل على العقوبات.