تشيلسي يُتوج بكأس العالم للأندية 2025 بثلاثية تاريخية

في ليلة كروية لا تُنسى، توج نادي تشيلسي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية 2025 بعد فوزٍ ساحق على منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وبحضور جماهيري غفير تجاوز 50 ألف متفرج.

بداية نارية من البلوز

دخل تشيلسي المباراة بأسلوب هجومي ضاغط، وتمكن من فرض سيطرته مبكرًا على منتصف الملعب، بفضل تحركات كول بالمر وفعالية الخط الأمامي بقيادة نوني مادويكي وجواو بيدرو.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 22، بعد تسديدة قوية من بالمر من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس دوناروما، معلنة تقدم البلوز.

بعدها بـ8 دقائق فقط، عاد النجم الإنجليزي الشاب كول بالمر ليؤكد تفوقه، مسجلًا الهدف الثاني إثر مجهود فردي رائع اخترق به دفاع باريس ووجّه كرة مقوسة سكنت الزاوية اليمنى.

انهيار باريس في الشوط الأول

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة 43، وجّه تشيلسي الضربة القاضية عبر جواو بيدرو، الذي سجل الهدف الثالث بعد تمريرة ذكية من بالمر، وسط توهان واضح في دفاع باريس.

بهذه الثلاثية، دخل الفريقان إلى غرف الملابس وسط حالة من الإحباط الكبير لدى لاعبي باريس سان جيرمان، الذين عجزوا عن مجاراة نسق تشيلسي السريع.

شوط ثانٍ للتاريخ؛ وطرد يُنهي آمال باريس

في الشوط الثاني حاول باريس العودة إلى أجواء المباراة، لكن تألق حارس تشيلسي جورجي بيتروف حال دون تقليص الفارق، بعدما تصدى لثلاث فرص محققة من كيليان مبابي ولي ماري.

وزادت متاعب الفريق الفرنسي بعد أن تلقى لاعب الوسط جواو نيفيس بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 72، بعد تدخل عنيف على اللاعب ليفي كولويل.

تألق كول بالمر؛ نجم المباراة بلا منازع

استحق كول بالمر لقب رجل المباراة، بعدما سجل هدفين وصنع الثالث، مؤكدًا أنه أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، ومثبتًا جدارته في كبرى المناسبات.

وقد أبدى مدرب تشيلسي ، سعادته الكبيرة بهذا التتويج، قائلًا: “قدمنا مباراة مثالية تكتيكيًا وذهنيًا، اللاعبون كانوا في قمة تركيزهم، وهذا اللقب هو ثمرة عمل جماعي طويل.”

خيبة فرنسية جديدة

في المقابل، شكلت الهزيمة ضربة موجعة لباريس سان جيرمان، الذي حاول البحث عن العالمية بالتتويج بالسباعية هذا الموسم في ظل استثماراته الضخمة وتشكيلته المليئة بالنجوم.

وأثارت النتيجة العديد من التساؤلات حول جاهزية الفريق على المستوى التكتيكي في المباراة بعد ما قدم أداء قوي في البطولة .

اللقب الثاني لتشيلسي في تاريخه

بهذا الانتصار، يُضيف تشيلسي اللقب الثاني في تاريخه في كأس العالم للأندية بعد تتويجه الأول عام 2021، مؤكدًا عودته القوية إلى منصات التتويج تحت قيادة جهاز فني شاب وطموح.