تصاعد التوتر بين فنزويلا وأمريكا.. مادورو ينشر 25 ألف عنصر لتعزيز «الأمن الوطني»

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بنشر 25 ألف عنصر من القوات المسلحة على الحدود مع كولومبيا، وعلى سواحل الكاريبي والمحيط الأطلسي، بهدف حماية السيادة الوطنية وأمن البلاد.

وكتب مادورو على حسابه في تلغرام: “لقد أمرت بنشر 25 ألف رجل وامرأة من قواتنا الوطنية البوليفارية لتعزيز مجموعات الاستجابة السريعة التشغيلية التكتيكية في منطقة السلام مع كولومبيا، وعلى الساحل الكاريبي والساحل الأطلسي لولايات نويفا إسبارتا وسوكريه ودلتا أماكورو، الهدف الرئيسي من هذه التعبئة هو حماية السيادة الوطنية وأمن البلاد والكفاح من أجل السلام”.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تصاعدت فيه التوترات بين فنزويلا والولايات المتحدة منذ أوائل سبتمبر، حيث أرسلت واشنطن سفناً حربية وطائرات لمكافحة تهريب المخدرات إلى سواحل فنزويلا، كما أُغرق قارب يُزعم أنه كان ينقل المخدرات إلى الولايات المتحدة، ويدعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فنزويلا لا تتخذ تدابير كافية للتصدي لتجارة المخدرات، ولا يستبعد توجيه ضربات ضد عصابات المخدرات داخل البلاد.

وردًا على ذلك، أعلن مادورو سابقًا أن فنزويلا مستعدة للتحول من “مرحلة سياسية” إلى “مرحلة كفاح مسلح” في حال تعرضها لهجوم من الولايات المتحدة، مؤكداً أن الإجراءات الأمنية مشددة وأن جميع الوحدات في حالة تأهب قصوى.

سيناتور جمهوري يهاجم نائب الرئيس الأمريكي بعد ترحيبه بضربة على قارب مخدرات قرب فنزويلا

هاجم السيناتور الجمهوري راند بول نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس بعد أن وصف الأخير الضربة الأمريكية على قارب تابع لعصابة مخدرات فنزويلية بأنها “أفضل استخدام لجيشنا”.

ورأى راند بول، الذي يختلف في آرائه عن الإدارة الجمهورية رغم انتمائه للحزب نفسه، أن الترحيب بقتل أشخاص دون محاكمة هو أمر “فظيع وغير مدروس”.

وجاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضاء على 11 عنصراً في العصابة الفنزويلية، إثر استهداف القارب الذي كان يقلهم، متهمًا سلطات فنزويلا وحكومة نيكولاس مادورو بالتورط مع شبكات المخدرات.

وردت فنزويلا على الضربة الأمريكية باتهام الولايات المتحدة بالقيام بـ”القتل خارج القانون”.