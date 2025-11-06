تصاعد العنف في إثيوبيا.. قوات «تيغراي» تسيطر على قرى وتستهدف المدنيين

أعلنت السلطات المحلية في عفر، أن قوات إقليم تيغراي شنت هجوماً على المنطقة، سيطرت خلاله على ست قرى واستخدمت المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون ضد المدنيين، في تصعيد جديد للنزاعات الداخلية بإثيوبيا.

وحذرت الإدارة المحلية في عفر من أنها ستتخذ إجراءات دفاعية لحماية المدنيين إذا استمرت الهجمات، مشيرة إلى أن قوات تيغراي استهدفت منطقة ميغالي وأطلقت نيران الأسلحة الثقيلة على الرعاة المدنيين.

وتأتي هذه التطورات بعد اتهامات الحكومة المركزية لجبهة تيغراي بالتعاون مع إريتريا والتحضير لحرب جديدة، وإلغاء وزارة المال صرف أكثر من ملياري بير (13.1 مليون دولار) للإقليم، بينما يعاني نحو مليون شخص من النزوح والصعوبات المالية.

وأشار رئيس الوزراء أبيي أحمد أمام البرلمان إلى أن جزءاً كبيراً من ميزانية تيغراي يتم تحويله لأغراض عسكرية، ما يزيد معاناة السكان ويهدد الاستقرار في المنطقة.

يذكر أن جبهة تحرير شعب تيغراي، التي خاضت حرباً أهلية مدمرة بين 2020 و2022 أودت بحياة نحو 600 ألف شخص، وسعت نشاطها مؤخراً إلى عفر التي كانت قواتها داعمة للحكومة الفدرالية، ما يعكس استمرار التوترات بين العاصمة والمناطق الأخرى.