أفادت شركة الزاوية لتكرير النفط بأن حركة تصدير النفط سجلت تصدير 3 ملايين برميل نفط خلال 15 يوماً من ميناء الزاوية النفطي من خام الشرارة خلال النصف الأول من الشهر الجاري.

وجاء تصدير هذه الكميات من خلال ميناء الزاوية عبر 5 ناقلات بمتوسط 600 ألف برميل في كل عملية تصدير، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

واستقبلت أرصفة ميناء الزاوية الناقلة “فيلاتي” وعلى متنها شحنة وقود بنزين لشركة البريقة، وبلغت الكمية أكثر من 31 ألف طن من البنزين.

في غضون ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن معدلات إنتاج النفط الخام قد ارتفع إلى أكثر من مليون برميل في اليوم حيث وصل إلى 1،036035 برميل نفط.

وأشادت المؤسسة في بيان لها، بجهود العاملين بقطاع النفط ومختلف الشركات النفطية لتحقيق هذه الإنجازات الكبيرة، والتي لم تكن لتتحقق لولا تكاتفهم، وجهودهم الاستثنائية التي بُذلت في ظروف صعبة للغاية.