تصريحات المجلس الرئاسي تؤكد إنهاء المشروع الإنقلابي

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر الصفحة الرسمية لادارة التواصل الإعلامي، تصريحاً حول مستجدات الأحداث للتصدي لعدوان حفتر على العاصمة.

وقال المجلس أن تستمر المعارك البطولية لقوات الجيش الليبي والقوة المساندة في عدة مناطق ومحاور لتحرير الأراضي الليبية من المعتدين، وبالأخص حول قاعدة الوطية العسكرية، والتي تستهدف تحييد هذه القاعدة حتى لا تكون كما كانت مصدراً لشن الغارات والاعتداءات على المدنيين، وبؤرة تجمع المليشيات والمرتزقة الإرهابيين.

وأشار وفي هذا الإطار نقول لدعاة الفتنة أن يصمتوا، ونؤكد للجميع بأننا لا نستهدف من خلال هذه العمليات أية مدينة أو مكون اجتماعي، بل هدفنا أن تعيش جميع مدننا وفي كافة المناطق في أمن وسلام بعيداً عن أي تهديد.

وأكد إن حربنا تنحصر فقط ضد المعتدين ومرتزقتهم، وفي سبيل انهاء المشروع الانقلابي السلطوي الذي يحاول إحباط أمل الليبيين وتطلعهم لإقامة دولتهم المدنية الديمقراطية.

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