تصريحات أمريكية تشعل الجدل.. ترامب يهاجم كندا وروبيو ينفي تخفيف العقوبات عن روسيا

في تصريحات أثارت الجدل قبيل الانتخابات الكندية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كندا “لن تستمر في الوجود بدون الولايات المتحدة”.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مراسم توقيع داخل المكتب البيضاوي، حيث أشار إلى “أن الاقتصاد الكندي يعتمد بشكل كبير على العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة”، وأضاف: “كندا ستتوقف عن الوجود كدولة إن لم تشترِ منتجاتنا. يجب أن أكون صريحاً، كدولة، هذا ما يجعل الأمور تسير بشكل جيد”.

وسبق لـ”ترامب” أن هدد “بتحويل كندا إلى “الولاية الـ51″ عبر ضغوط اقتصادية، لكنه خفف من هذه التصريحات مؤخراً بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني”.

كما ألمح ترامب إلى “احتمال رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من كندا”، قائلاً “إن بلاده لا تحتاج لاستيراد السيارات أو النفط منها”.

يُذكر أن ترامب سبق أن “فرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، رغم وجود استثناءات في إطار اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك”.

روبيو ينفي تقارير رفع العقوبات عن روسيا

نفى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، ما أوردته صحيفة “بوليتيكو” بشأن نية البيت الأبيض رفع العقوبات المفروضة على مشروع “السيل الشمالي 2” وأصول روسية أخرى في إطار تسوية النزاع الأوكراني.

وكتب روبيو عبر منصة “X”: “لم أتفاوض مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن أي تخفيف للعقوبات. هذا إهمال صحفي، ولو كان لدى بوليتيكو ذرة من النزاهة، لسحبت هذا التقرير الخيالي”.

وكانت “بوليتيكو” قد نقلت عن مصادر مطلعة “أن المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف طرح فكرة تخفيف العقوبات المتعلقة بالطاقة، إلا أن المقترح لم يلقَ دعماً كافياً داخل البيت الأبيض حتى الآن”.

وأضافت المصادر “أن هناك نقاشاً داخلياً بين مسؤولين في الإدارة الأمريكية، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الداخلية دوغ بورغوم، حول السياسة الأنسب للتعامل مع ملف الطاقة والعلاقات مع روسيا”.