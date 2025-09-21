تصريحات مثيرة للجدل.. السفير التركي يزعم أن 20% من الجزائريين من أصول تركية!

أثارت تصريحات السفير التركي في الجزائر، محمد مجاهد كوتشوك يلماز، جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والأكاديمية والاجتماعية، بعدما زعم أن ما بين 5 إلى 20% من الجزائريين يعودون في أصولهم إلى الأتراك.

وجاءت هذه التصريحات خلال مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، حيث تحدث السفير عن عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين الجزائر وتركيا، مشيراً إلى تشابه العادات بين الشعبين وتاريخ الكفاح المشترك ضد الاستعمار.

وأضاف أن هناك دلائل على ذلك من خلال ألقاب عائلات جزائرية مثل: قارة، تلجي، صاري، وأحمد باي، القائد العسكري الشهير الذي يُرجّح أنه من أصول تركية.

وأثارت التصريحات موجة انتقادات واسعة في الجزائر، خصوصاً أن ملف الهوية يعد من أكثر الملفات حساسية في البلاد.

واعتبر عدد من الباحثين والناشطين أن هذه الأرقام غير دقيقة وغير مدعومة بدراسات إحصائية موثوقة.

وأوضح المؤرخ الجزائري عبد الحق شيخي أن “الوجود العثماني في الجزائر دام ثلاثة قرون، لكن إطلاق نسب بين 5 و20% دون أدلة علمية أمر غير دقيق”، مؤكداً أن العثمانيين لم يفرضوا لغتهم أو مذهبهم على السكان المحليين، بل قدموا بطلب من الجزائريين لطرد الاحتلال الإسباني، ما يجعل تأثيرهم مختلفاً عن الاستعمار الكلاسيكي.

من جهة أخرى، أشار الباحث الاجتماعي عبد الحفيظ صندوقي إلى وجود تشابه واضح في العادات والتقاليد بين الشعبين، خاصة في الطبخ والموسيقى والمناسبات العائلية.

وأوضح أن أطباقاً مثل البقلاوة، الغريبية، صباع العروسة، والقنيدلات، تعود أصولها إلى الثقافة التركية، وقد أصبحت جزءاً من المائدة الجزائرية، خصوصاً في العاصمة ومناطق كانت تحت النفوذ العثماني المباشر.

كما أشار صندوقي إلى وجود ألقاب جزائرية تركية الأصل مثل: “خوجة”، “آغا”، “بسطامي”، و”ستمبلوي”، إضافة إلى أنماط معمارية وموسيقية تركية الطابع ما تزال قائمة في بعض الأحياء التاريخية بالجزائر، مثل “القصبة”.