تصعيد إسرائيلي في غزة وسط مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار

شهد قطاع غزة موجة جديدة من القصف الإسرائيلي، حيث نفّذت المقاتلات الحربية استهدافات جوية على مدينة غزة ومخيمي النصيرات ودير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

وأفادت المصادر الطبية المحلية بوصول أكثر من 20 ضحية إلى أقسام الطوارئ، بينهم أطفال ونساء، نتيجة استهداف منازل سكنية وسيارة مدنية ومناطق متعددة. كما أطلقت القوات الإسرائيلية المتمركزة خلف “الخط الأصفر” الرصاص الحي على تجمعات فلسطينية، ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح وصفت بالخطيرة.

هذا التصعيد يثير المخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين حركة حماس وإسرائيل، حيث يسجل المراقبون خروقات يومية للهدنة.

الوضع الإنساني في غزة هش

حذرت منظمة “أطباء بلا حدود” من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن حجم المساعدات لا يزال دون الحد المطلوب رغم إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر.

وقال منسق الطوارئ في المنظمة، فرانتس لوف، إن معظم الهجمات تتركز في المنطقة المعروفة بـ”الخط الأصفر” في خان يونس جنوب القطاع، وأن السكان لا يعرفون موقع هذا الخط بدقة، ما يعرض المنشآت الصحية والمواطنين للخطر.

وأكد أن القطاع الصحي يعمل بشكل محدود للغاية، وأن المساعدات الإنسانية تكاد تتوقف، ما يزيد من معاناة المدنيين أمام المطر والبرد ونقص المستلزمات الأساسية.

ودعا لوف المجتمع الدولي والدول القادرة على التأثير على إسرائيل إلى الضغط للسماح بدخول المواد الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة، مشدداً على الحاجة الملحة للدعم الطبي والغذائي والخدماتي.

وفد من حماس في القاهرة لبحث التصعيد والمرحلة الثانية من اتفاق غزة

وصل وفد قيادي من حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة، الأحد، لعقد اجتماعات مع جهاز المخابرات المصرية ومسؤولين وسطاء، لمناقشة التطورات الأخيرة في قطاع غزة، والتباحث حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، وفق مصادر محلية ودولية.

وأوضحت المصادر أن الوفد سيبحث مع الوسطاء تفاصيل التصعيد الأخير في القطاع، ومسائل إعادة الاستقرار، وضمان تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالهدنة.

وأكدت المصادر أن الزيارة كانت مجدولة مسبقًا، لكنها ستتناول أيضًا التصعيد المستمر في غزة ومتابعة تنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى من الاتفاق.

في سياق متصل، كشفت وسائل إعلام أمريكية، بينها صحيفة وول ستريت جورنال و”هآرتس”، أن الولايات المتحدة بدأت بتقليص وجودها العسكري في المركز الخاص بمراقبة وقف إطلاق النار في غزة، تمهيدًا لنقل بعض الصلاحيات إلى مجلس السلام المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الأخير.

كما أشارت المصادر الأمريكية إلى وجود خطة لتقسيم غزة ضمن ما يعرف بالمنطقة الخضراء، تشمل إنشاء تجمعات آمنة بديلة للفلسطينيين، تشمل مساكن مؤقتة وخدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الطبية، على أن تبقى هذه التجمعات قائمة حتى يتم تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار الدائم.

ويرى المسؤولون الأمريكيون أن هذه الخطوة تمثل السبيل الأمثل لبدء إعادة إعمار القطاع، مع إبقاء إمكانية انتقال السلطة بعيدًا عن حماس، لضمان استقرار الأوضاع وتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق بسلاسة.