تصعيد عسكري في السودان.. عمليات واسعة للجيش في عدة محاور



أعلنت القوات المسلحة السودانية تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية في عدة محاور داخل البلاد، مؤكدة إلحاق خسائر كبيرة بقوات الدعم السريع خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو حتى 14 يونيو 2026، شملت تدمير عشرات العربات القتالية واستهداف مواقع عسكرية متعددة.

ووفق بيان صادر عن القيادة العامة للجيش، فإن العمليات العسكرية تركزت في مناطق دارفور وكردفان والنيل الأبيض والنيل الأزرق، حيث سجلت القوات في محور دارفور تدمير 29 عربة قتالية، إلى جانب استهداف مخازن للذخيرة والعتاد العسكري ومستودع وقود داخل مدينة نيالا.

وفي محور كردفان، أوضح البيان أن القوات المسلحة دمرت 91 عربة قتالية، وأوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف قوات الدعم السريع، إضافة إلى إحباط محاولات هجومية وُصفت بالمخططة داخل المنطقة.

كما أشار البيان إلى إسقاط طائرة مسيرة اعتبرها “استراتيجية” في سماء مدينة كنانة بولاية النيل الأبيض، في حين أعلنت القوات في محور النيل الأزرق تدمير 21 عربة قتالية إضافية، مع تسجيل خسائر في الأرواح والمعدات العسكرية.

وبحسب ما ورد في البيان، بلغ إجمالي العربات القتالية التي تم تدميرها خلال الفترة المذكورة 141 عربة، إلى جانب مقتل وإصابة عدد من العناصر والاستيلاء على أسلحة وذخائر متنوعة.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية استمرار العمليات العسكرية في مختلف المحاور، مشددة على مواصلة ما وصفته بالتحركات الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

هذا ويشهد السودان منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع حالة من التصعيد العسكري المستمر، ما انعكس على الوضع الإنساني والأمني في عدد من الولايات. وتتركز المواجهات بشكل خاص في دارفور وكردفان والعاصمة الخرطوم سابقًا، وسط محاولات متكررة من الطرفين لتعزيز مواقع السيطرة الميدانية.