تصعيد متواصل في لبنان.. غارات إسرائيلية توقع قتلى وجرحى في الجنوب

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان فجر الاثنين، في تصعيد جديد ضمن العمليات العسكرية المستمرة منذ بداية مارس، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية وتقارير رسمية لبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة عنيفة عند ساعات الفجر استهدفت مبنى في بلدة الشهابية جنوب البلاد.

وأوضحت الوكالة أن الغارة أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول هويتهما أو طبيعة الإصابة.

وفي بلدة مجدل سلم جنوب لبنان، استهدفت غارة أخرى دراجة نارية، الأمر الذي أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح.

كما تعرضت بلدة الحنية الواقعة في قضاء صور لغارة جوية ثالثة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر، في حين لم تصدر تفاصيل إضافية عن ظروف الاستهداف.

وفي سياق التصعيد ذاته، أفادت الوكالة اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية نفذت قصفا مدفعيا باستخدام قذائف فوسفورية استهدف بلدات الناقورة وحامول والبياصة جنوب لبنان.

كما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات فجر الاثنين استهدفت سهل بلدة سرعين التحتا في قضاء بعلبك شرقي لبنان، إضافة إلى بلدات الريحان وسحمر وزلايا في الجنوب، دون إعلان حصيلة الخسائر الناتجة عنها.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن أسر مقاتلين اثنين من وحدة “قوة الرضوان” التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بعد استسلامهما خلال نشاط عسكري واسع في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي إن قوات لواء غفعاتي أثناء عملية لكشف وسائل قتالية رصدت إرهابيين تابعين لوحدة “قوة الرضوان” يخططون لإطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى إقامة مربض لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه بلدات شمال إسرائيل.

وأضاف البيان أن القوات تمكنت من القبض على المقاتلين بعد استسلامهما، وعثرت بحوزتهما على أسلحة ووسائل قتالية متنوعة، مؤكدة أن المبنى الذي انطلق منه الهجوم دُمّر خلال الليلة الماضية.

وأشار الجيش إلى أن المقاتلين استسلموا بعد رصد نشاط واسع لقواته في المنطقة بهدف تدمير البنى التحتية الإرهابية، موضحًا أن التحقيق الأولي الذي أجراه محققو الوحدة 504 أظهر أن العناصر وصلوا من منطقة البقاع إلى جنوب لبنان في بداية عملية “زئير الأسد”، خلافًا لادعاءات الجيش اللبناني حول فرض سيطرة عملياتية جنوب الليطاني.

واتهم البيان الجيش اللبناني بالفشل في منع انتقال المخربين والوسائل القتالية إلى منطقة جنوب الليطاني.

وفي تقريرها اليومي، أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في لبنان إلى 1039 قتيلا و2786 جريحا منذ بداية التصعيد.

وأوضحت الوحدة في بيان رسمي أن عدد الأعمال العدائية المسجلة بلغ 3275 حادثة منذ بدء الحرب في الثاني من مارس، وأشار البيان إلى أن الضحايا يشملون 118 طفلا و79 امرأة.

كما لفت إلى أن عدد النازحين المقيمين في مراكز الإيواء بلغ 134377 شخصا، موزعين على 644 مركز إيواء في مختلف المناطق اللبنانية، فيما وصل عدد العائلات النازحة إلى 34074 عائلة.

في المقابل أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ هجمات استهدفت عددا من المواقع والأهداف الإسرائيلية على طول الحدود الجنوبية وفي الداخل الإسرائيلي، وفق بيانات صادرة عنه الاثنين.

على الصعيد الدولي حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال افتتاح معرض مخصص لمدينة جبيل الأثرية في معهد العالم العربي في باريس إن الاحتلال أو أي شكل من أشكال الاستعمار لا يضمن أمن أي شخص.

وأضاف أن لبنان يذكّر العالم بأهمية القانون الدولي في وقت يسعى فيه البعض إلى دفع المنطقة نحو حروب متصاعدة.

وأوضح ماكرون أن المعرض الذي يتناول تاريخ مدينة جبيل يعكس قدرة لبنان على مقاومة الإمبراطوريات عبر التاريخ.

ويضم معرض جبيل الذي ينطلق في باريس الثلاثاء نحو 400 قطعة أثرية معظمها من لبنان إضافة إلى مجموعة مختارة من متحف اللوفر، ويستمر حتى 23 أغسطس.