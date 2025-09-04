تصعيد يهزّ عملاق التكنولوجيا.. «مايكروسوفت» تفصل موظفين بسبب احتجاجات ضد إسرائيل

فصلت شركة مايكروسوفت موظفين اثنين، نسرين جرادات وجوليوس شان، بسبب مشاركتهما في الاحتجاجات الأخيرة ضد عقود الحوسبة السحابية التي تقدمها الشركة للجيش والحكومة الإسرائيلية.

وأعلنت حركة “لا لأزور من أجل الفصل العنصري”، التي تعارض استخدام منصة الحوسبة السحابية أزور في العمليات العسكرية الإسرائيلية، عن هذا القرار.

وجاء الفصل في ظل تصاعد المظاهرات التي أثرت سلباً على صورة الشركة وعملياتها، وخاصة بعد قيام الموظفين ببث مباشر داخل مكتب رئيس الشركة براد سميث خلال احتجاج على التعاون مع إسرائيل. كما وزعت نسرين جرادات، الموظفة الفلسطينية، رسالة بريد إلكتروني تنتقد سياسة الشركة.

وكانت مايكروسوفت قد فصلت في وقت سابق موظفين آخرين شاركوا في احتجاجات مماثلة. وأكد المتحدث باسم الشركة أن الفصل جاء بسبب انتهاكات خطيرة لسياسات الشركة وقواعد السلوك، مشيراً إلى أن هذه الاحتجاجات أثارت مخاوف بشأن سلامة الموظفين.

ويأتي ذلك في وقت كثفت فيه حملة “لا لأزور من أجل الفصل العنصري” فعالياتها ضد مايكروسوفت، التي شهدت محاولات متكررة لاحتلال مقر الشركة واحتجاجات عدة أدت إلى اعتقال عدد من المتظاهرين.