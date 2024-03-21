تصفيات آسيا لمونديال 2026.. الأردن يفوز على باكستان ويشدد الخناق على السعودية

تغلب المنتخب الأردني على مضيفه الباكستاني بثلاثية دون رد في مباراة جمعتهما يوم الخميس في المرحلة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

وسجل موسى التعمري وعلي علوان (من ركلة جزاء) أهداف الأردن في الدقائق 2، 86، و9 تواليا. ورفع الأردن رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة السابعة، بالتساوي مع طاجيكستان التي تلعب في وقت لاحق مع مضيفتها السعودية المتصدرة بست نقاط.

في المقابل، بقي باكستان في المركز الرابع الأخير بدون رصيد من النقاط..

ويشتمل الدور الثاني من التصفيات الآسيوية على 36 منتخبا قسمت على 9 مجموعات، تضم كل واحدة أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، بين نوفمبر 2023 ويونيو 2024.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية.