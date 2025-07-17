تصفيات آسيوية بنكهة عربية.. من يحجز بطاقة العبور؟

أوقعت قرعة الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026، التي جرت الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بماليزيا، عدة مواجهات عربية قوية بين منتخبات قارة آسيا.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات وعُمان، وستقام مباريات هذه المجموعة في قطر.

أما المجموعة الثانية فستجمع السعودية والعراق وإندونيسيا، على أن تستضيف السعودية مباريات هذه المجموعة.

تنطلق الجولة الأولى من مباريات الملحق يوم 8 أكتوبر المقبل، يليها الجولة الثانية في 11 أكتوبر، والجولة الأخيرة في 14 أكتوبر.

وسيحصل صاحب المركز الأول في كل مجموعة على بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026، بينما يتأهل صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة إلى ملحق نهائي بنظام الذهاب والإياب، يتأهل منه الفائز إلى الملحق العالمي.

وتأتي هذه التصفيات في وقت تشهد فيه المنتخبات العربية الآسيوية منافسات حامية ضمن السعي نحو الوصول إلى نهائيات المونديال.