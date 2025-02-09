تضم 155 عائلة.. إخراج دفعة جديدة من اللاجئين العراقيين في «مخيم الهول»

كشفت إدارة مخيم “الهول” الواقع في مدينة الحسكة السورية، عن خطة لإفراغ المخيم من العراقيين.

وبحسب موقع “السومرية نيوز” ، قال مسؤول مكتب الخروج في مخيم “الهول”، شكري الحجي، “إن 155 عائلة عراقية غادرت مخيم الهول جنوبي مدينة الحسكة السورية والذي تديره قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

وأضاف أن “عملية مغادرة العائلات العراقية من المخيم السوري تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، مشيرا إلى أن هذه الدفعة تعد رقم 21 منذ بدء التنسيق بين بغداد و”قسد” لإخراج اللاجئين العراقيين في المخيم، وهي المرة الثالثة من نوعها منذ مطلع العام الحالي 2025″.

ولفت شكري الحجي، إلى أن “عدد المغادرين في هذه الرحلة بلغ 155 عائلة بإجمالي 569 شخصا والعمل جارٍ على إخراج ما تبقى من اللاجئين وذلك بالتنسيق بين قسد والحكومة العراقية”.

هذا “ومن المقرر أن يتوجه المغادرون إلى مخيم “الجدعة” في مدينة الموصل العراقية، والذي خصصته الحكومة لاستقبال العائدين من الهول، وبناء على إحصائيات إدارة المخيم، فإن “عدد اللاجئين العراقيين المتبقين داخل مخيم الهول يبلغ نحو 15 ألفا، ومن المتوقع أن تُسيّر رحلتان إلى العراق شهريا”، وفق مصدر في إدارة المخيم، ويضم المخيم “إضافة إلى نازحين سوريين وعراقيين عوائل مسلحين من تنظيم “داعش” الإرهابي منهم من جنسيات أجنبية”.