تطورات الأحداث ومؤتمر برلين.. محاور لقاء «سيالة» بالمبعوث الأممي ونائبته

التقي وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليماز.

وأوضح المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية، أن الوزير أطلع رئيس البعثة الأممية على آخر المستجدات المتعلقة بالملف الليبي.

وردا على استفسار المبعوث الأممي عن توقيع مذكرتي التفاهم بين ليبيا وجمهورية تركيا، أوضح الوزير أن هذه المذكرة تصب في إطار المصلحة الوطنية وتحافظ على حقوق الدولة الليبية في الاستثمار في المياه الاقتصادية الخالصة وأنها تخدم الدول الأشقاء ولا تمس بسيادة أي دولة، معربا عن استعداد حكومة الوفاق للتعاون مع كل الدول وللانفتاح عليها في كافة المجالات.

من جانبه أطلع سلامة وزير الخارجية على الجهود الدولية والتجهيز للاجتماع التحضيري الخامس للدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن فيما يتعلق بمؤتمر برلين المقرر عقده في العاشر من هذا الشهر.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر منشور على صفحتها في فيسبوك، بأن التطورات الأخيرة في ليبيا والتقدم المحرز في عملية برلين، تصدرت اللقاء.