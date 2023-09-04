تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.. محور لقاء تكالة بالسفير الروسي

شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، على أهمية تحقيق السلم في البلاد، وإنهاء كافة التدخلات السلبية، وتوحيد المواقف الدولية تجاه الملف الليبي لإنهاء الأزمة السياسية.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، سفير دولة روسيا لدى ليبيا أيدار أغانين.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة، بأن اللقاء تركز حول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

كما تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيزها في جميع المجالات بما يخدم صالح البلدين.