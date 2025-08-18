تطوير حوض الجفارة.. اللجنة الليبية تؤكد أهمية الإدارة المستدامة للموارد المائية

عقدت اللجنة المُشكّلة بموجب القرار رقم (101) لسنة 2025م في وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، المكلفة بدراسة وتنمية حوض سهل الجفارة المشترك مع تونس، اجتماعها الثاني بديوان وزارة الموارد المائية، لمتابعة توصيات الاجتماع الأول ومناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية.

وافتتح الاجتماع مدير مكتب التعاون الدولي ورئيس اللجنة، مستعرضاً ما تم تنفيذه من توصيات سابقة، ومشدداً على أهمية تطوير إدارة وتنمية الحوض بشكل مستدام.

واتفق المجتمعون على عقد اجتماع افتراضي مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى التنسيق الجاري مع برنامج الشراكة المتوسطية العالمية للمياه (GWP) والمرفق العالمي للمياه (GEF) عبر نقطة الاتصال في ليبيا، لتنفيذ دراسة من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

كما استعرضت اللجنة أحدث البيانات المتعلقة بالآبار الإنتاجية التي حُفرت مؤخراً في مناطق تاجوراء، وسيُقدّم عرض متكامل حول الحوض في الاجتماع القادم.