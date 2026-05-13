تطوير مهارات «أطباء الأطفال».. استمرار متابعة الحالة الصحية لـ«حجاج ليبيا»

أطلقت وزارة الصحة الليبية برنامجًا تخصصيًا يهدف إلى رفع كفاءة أطباء الأطفال العاملين في المجمعات الصحية، في إطار تعزيز جودة الرعاية الصحية الأولية وتطوير قدرات الكوادر الطبية في مختلف مناطق البلاد.

ويأتي هذا البرنامج تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة الدكتور محمد الغوج، بشأن ضرورة الاستثمار في العنصر البشري وتوطين التدريب داخل المؤسسات الصحية، حيث انطلقت فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في طب الأطفال، والموجهة للأطباء الممارسين في المجمعات الصحية، بإشراف مكتب التخطيط والبحوث الصحية وبالتعاون مع إدارة الرعاية الصحية الأولية ومجلس التخصصات الطبية.

وتهدف هذه الدورة إلى رفع مستوى التشخيص والعلاج لدى الأطباء، بما يسهم في تقليل معدلات الإحالة إلى المستشفيات الكبرى، عبر تمكين أطباء الرعاية الأولية من التعامل مع الحالات الطبية بدقة أعلى، الأمر الذي يخفف الضغط على المرافق التخصصية ويعزز كفاءة النظام الصحي بشكل عام.

وشهدت مراسم افتتاح البرنامج حضورًا أكاديميًا وقياديًا، تقدمه رئيس مجلس التخصصات الطبية ورئيس المجلس العلمي لاختصاص طب الأطفال بالمجلس العربي، إلى جانب مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية ومدير إدارة المختبرات ومصارف الدم بوزارة الصحة.

وأكد المشاركون خلال كلماتهم أن تطوير الأداء المهني ومواكبة أحدث الممارسات الطبية العالمية يمثلان ركيزة أساسية للنهوض بالمنظومة الصحية، مشددين على أن جودة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال في المرافق الأولية تعد أساس بناء مجتمع صحي وسليم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة برامج تدريبية استراتيجية تعتمدها وزارة الصحة الليبية، بهدف بناء كوادر طبية مؤهلة وقادرة على تقديم خدمات متكاملة، مع تفعيل دور المجمعات الصحية كخط دفاع أول في المنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن استدامة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وفق المعايير الدولية.

اللجنة الطبية للحجاج الليبيين تقدم 212 خدمة طبية في اليوم الرابع من موسم الحج بمكة

سجلت اللجنة الطبية للحجاج الليبيين 212 خدمة طبية خلال اليوم الرابع من موسم الحج 1447هـ الموافق 2026م، وذلك في عيادة مكة بفندق العنوان.

وبحسب بيانات اللجنة، توزعت الخدمات الطبية على 157 حالة كشف طبي، و40 حالة قياس علامات حيوية، و5 حالات غيار جروح، و3 حالات طارئة، إضافة إلى حالتي نقل، و5 حالات ملاحظات طبية.

وأكدت اللجنة استمرار جاهزيتها الكاملة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للحجاج الليبيين على مدار الساعة، بما يضمن سلامتهم وراحتهم أثناء أداء المناسك.

وتأتي هذه الجهود في إطار عمل مشترك بين وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية والهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، لضمان توفير رعاية طبية متكاملة ومستمرة للحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة ومتابعة أوضاعهم الصحية بشكل يومي خلال موسم الحج.