تعادل «التعاون» ضد «النصر».. تعثّر جديد يثير غضب «رونالدو»

سقط فريق النصر، بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، في فخ التعادل 1-1 خارج ملعبه أمام مضيفه التعاون، مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وخلال اللحظات الأخيرة من شوط المباراة الأول، وبعد مرور 5 دقائق من انطلاقة الوقت المحتسب بدل من الضائع، سجل التعاون هدفا مباغتا حمل توقيع اللاعب سعد الناصر.

وغادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الملعب غاضبا بعد سقوط فريقه النصر في فخ التعادل أمام مضيفه التعاون

وأعرب رونالدو عن استيائه من تصرفات لاعبي نادي التعاون وسقوطهم باستمرار على أرضية الملعب من دون مبرر بهدف إهدار الوقت.

وبدا كريستيانو رونالدو غاضبا عقب انتهاء النهاية، وقال لدى خروجه من أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة: “دائماً على الأرض، مستحيل”، في إشارة لسقوط لاعبي نادي التعاون.

وبهذا التعادل، تراجع النصر إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن بـ29 نقطة، خلف الاتحاد والهلال (40 لكل منهما)، والقادسية الثالث بـ31 نقطة.

في المقابل، ارتفع رصيد التعاون لـ22 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي.

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كريستيانو رونالدو ضد لاعبين التعاون:



يتساقطون في الأرض ، غير معقول!



😱😱😱😱pic.twitter.com/Hu557MZWEg — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_li5) January 17, 2025