تعاون ليبي تركي لتطوير «الرقابة المالية» باستخدام التكنولوجيا الحديثة

استقبل ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس اليوم وفدًا من الخبراء المتخصصين بمحكمة الحسابات التركية، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين لتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات.

وشهد اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل بنود الاتفاقية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية لديوان المحاسبة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، خصوصًا في مجالات تقنية المعلومات وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

وبعد الاستقبال، عقد اجتماع ضم فرق العمل بمكتب تقنية المعلومات بديوان المحاسبة مع الوفد التركي، لتشكيل فرق عمل متخصصة لبدء تنفيذ البرامج الفنية، وتبادل المعرفة، وتقييم البنية التحتية التقنية، وتحليل الفجوات التقنية القائمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود ديوان المحاسبة لتعزيز التحول الرقمي وتبني أفضل الممارسات الدولية في الرقابة المالية، مما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة.