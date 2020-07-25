تعاون مشترك بين قوة العمليات الخاصة ومديرية أمن جنزور

قام رئيس قوة العمليات الخاصة العميد وجدي الشريف ورفقة المستشار الأمني للقوة عقيد زهير عبد العزيز وعدد من الضباط، بزيارة اليوم السبت، لمقر المجلس البلدي جنزور،

وكان في استقبالهم عميد بلدية جنزور فرج أعبان، ومدير أمن جنزور عميد كمال اوحيدة، وعدد من رؤساء المكاتب والأقسام وضباط وضباط صف بالمديرية.

وتم خلال هذه الزيارة عقد اجتماع ناقش إمكانية التعاون المشترك بين القوة ومديرية أمن جنزور في حفظ الأمن داخل البلدية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وتم الاتفاق على فتح فرع لقوة العمليات الخاصة في نطاق بلدية جنزور خلال الفترة القادمة.