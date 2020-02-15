تعرف على سعر «بلاي ستيشن 5» المرتقب

كشفت تقارير صحفية عالمية عن السعر المتوقع أن تطرح به شركة “سوني” اليابانية منصة الألعاب الشهيرة “بلاي ستيشن 5”.«»

ونقل موقع “تايمز نيوز ناو” عن تقرير وارد، أن سعر منصة “بلاي ستيشن 5” سيكون أقل من جهاز “بلاي ستيشن 4 برو”.

ونوهت التقارير بأن جهاز “بلاي ستيشن 5” سيتم دعمه بوحدة معالجة مركزية جديدة “أيه إم دي زين 2” المدعومة بتقنية تتبع الأشعة وتقنية الصوت ثلاثي الأبعاد.

​هذا ومن المتوقع أن يتم طرح جهاز “بلاي ستيشن 5” بسعر يتراوح ما بين 400 إلى 500 دولار أمريكي، في حين يبلغ سعر جهاز “بلاي ستيشن 4 برو” حاليا نحو 510 دولار أمريكي.

وجاء في التقرير أن الشركة اليابانية تبذل قصار جهدها من أجل المحافظة على سعر جيد ومنافس أمام الخصم الأكبر اكس بوكس، مشيراً إلى كونها تسعى حاهدةً من أجل تأمين ذاكرة DRAM والفلاش بالكميات المطلوبة لعملية التصنيع الموسع للوحدات PS5 القادمة.

ومن المتوقع أن تدعم منصة “بلاي ستيشن 5” التشغيل بدقة تصل إلى 8كى، بالإضافة إلى تقنية التشغيل “بلوراي”.

وفي سياقٍ ذي صلة، أشار تقرير آخر للموقع إلى عمل شركة سوني على نسحة جديدة من نظارات الوقع الافتراضي PSVR 2 مع أن يتم الإعلان عنها عقب أو مع حدث إطلاق PS5.