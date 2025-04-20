تعرّف على القدرات الخارقة لـ«أنظمة الدفاع الجوي الروسية»

تتميز أنظمة الدفاع الجوي الروسية بقدرات مذهلة تتميز بتكوين شبكة متعددة الطبقات، قادرة على التصدي لمختلف التهديدات الجوية على مسافات متفاوتة، سواء داخل الغلاف الجوي أو خارجه.

وبحسب تقرير لوكالة “سبوتنيك”، “تتنوع هذه الأنظمة لتغطي أهدافًا تتراوح في ارتفاعاتها بين أمتار قليلة وعدة كيلومترات، مما يضمن تصديها للطائرات الحربية والصواريخ الباليستية والمجنحة”.

وأشار التقرير إلى “قائمة من 6 أنظمة دفاعية، وُصفت بأنها ضمن الأفضل في الترسانة الروسية، لتشكل شبكة غير قابلة للاختراق”.

أنظمة “تور”: مصنفة كأنظمة دفاع قصيرة المدى، تمتاز بتحقيق حماية فعالة للأهداف المتحركة، صواريخها تُطلق عموديًا وتصيب أهدافًا حتى مدى 20 كيلومترًا وارتفاع 12 كيلومترًا.

أنظمة “بوك”: مثبتة على مركبات متحركة تمنحها مرونة تنقل كبيرة، وقدرتها على إسقاط أهداف في مدى 85 كيلومترًا وارتفاع 35 ألف متر.

“بانتسير إس – 1”: تزود بحماية متعددة الطبقات بأبداع نظام متكامل يجمع بين الصواريخ والمدفعية.

“إس – 300”: قادر على التصدي لأهداف متعددة تصل لمدى 200 كيلومتر وارتفاع 30 ألف متر.

“إس – 400”:، بتصميمه المتعدد القنوات، يمكنه تدمير أهداف على مدى 400 كيلومتر وارتفاع 35 ألف متر، مصمم ليتعامل مع ما يصل إلى 80 هدفًا في آن واحد.

أما “إس – 500”: فهو يمثل الجيل القادم، بقدرة تغطية تصل إلى 600 كيلومتر وارتفاع حتى 200 كيلومتر، مخصص لمجابهة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وحتى الصواريخ الفرط صوتية.

وبحسب التقرير، “هذا التنوع في الأنظمة يتيح قدرة دفاعية قوية وشاملة للجيش الروسي على التصدي لأي تهديد جوي محتمل”.