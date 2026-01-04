تعرّف على القوائم الأولية لمرشحي «النقابات والاتحادات المهنية»

أعلنت النقابات والاتحادات والروابط المهنية عن القوائم الأولية للمترشحين لانتخابات النقابات العامة في عدة قطاعات، أبرزها:

النقابة العامة للعاملين بشركة المدار الجديد تم نشر القائمة الأولية للمترشحين الذين سيتنافسون على مقاعد النقابة.

الذين سيتنافسون على مقاعد النقابة. يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة للقائمة عبر هذا الرابط. النقابة العامة للمراقبين الجويين أيضًا تم الإعلان عن القوائم الأولية للمترشحين للانتخابات القادمة.

للانتخابات القادمة. يمكن متابعة التفاصيل عبر هذا الرابط.

هذه القوائم تمثل المرحلة الأولى من عملية الانتخابات، ومن المتوقع أن تُجرى الانتخابات الرسمية للنقابات والاتحادات والروابط المهنية بعد الانتهاء من الإعلان عن جميع القوائم والتحقق من صحة الترشيحات.