تعزيز أمني واسع في طرابلس.. الداخلية تكثّف انتشارها وتباشر تقييم الأضرار

في إطار تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة، كثّفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية من انتشارها الأمني داخل العاصمة طرابلس، حيث واصلت دوريات الإدارة العامة للدعم المركزي، إلى جانب المكونات الأمنية التابعة للوزارة، التمركز في عدد من النقاط الحيوية، شملت التقاطعات الرئيسية والمرافق العامة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار مع رفع الجاهزية الميدانية.

كما تواصلت جهود رجال المرور بالتعاون مع قسم شرطة النجدة داخل بلدية أبوسليم، في إطار تعزيز الانضباط المروري وتسهيل حركة السير، مع تحسين آليات الاستجابة الفورية للطوارئ.

وأكدت وزارة الداخلية التزامها التام بمواصلة العمل وفق أعلى معايير الانضباط والجاهزية، بما يسهم في ترسيخ الأمن وفرض القانون وخلق بيئة مستقرة وآمنة للمواطنين.

في السياق، بدأت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، إجراءات التحقيق والبحث في عدد من القضايا والبلاغات التي تقدم بها المواطنون بعدة مناطق من العاصمة طرابلس، ضمن جهودها المتواصلة لحفظ الأمن والاستجابة لاحتياجات السكان.

وسجلت مراكز الشرطة نشاطاً مكثفاً، حيث فتح مركز شرطة سوق الجمعة 9 قضايا، فيما سجل مركزا شرطة أبوسليم والهضبة 7 قضايا، وفتح مركز شرطة المدينة محاضر في 20 قضية، بينما وثق مركزا غوط الشعال والسراج 3 قضايا.

وفي سياق متصل، دعا جهاز المباحث الجنائية المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي أجسام مشبوهة أو مخلفات حرب، مشدداً على ضرورة عدم الاقتراب منها حفاظاً على سلامة الجميع.

وخصص الجهاز أرقاماً للتبليغ:

0924363727 – 0214800750 – 0217129292

وتؤكد وزارة الداخلية التزامها الكامل بحماية المواطنين وتعزيز الأمن في كافة مناطق العاصمة.

تواصل أعمال حصر الأضرار في طرابلس

تواصل فرق حصر وتقييم الأضرار التابعة لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية بجهاز المباحث الجنائية أعمالها الميدانية في عدد من المناطق المتضررة داخل العاصمة طرابلس، بالتعاون مع مركز الطب الطوارئ والدعم، وذلك استناداً إلى البلاغات المقدمة من المواطنين إلى مراكز الشرطة ضمن نطاق مديرية أمن طرابلس.

وقد أنجزت الفرق المكلفة، والتي تضم خبراء الحرائق، وخبراء التقديرات المالية، وخبراء التصوير الجنائي، وخبراء الأسلحة والذخائر، العديد من المهام الفنية بناءً على البلاغات التي وردت على النحو التالي:

◾️ مركز شرطة المدينة: 20 بلاغاً

◾️ مركز شرطة الهضبة: 7 بلاغات

◾️ مركز شرطة سوق الجمعة: 9 بلاغات

◾️ مركزا شرطة غوط الشعال والسراج: 3 بلاغات

وأكدت وزارة الداخلية استمرار عمل الفرق المختصة لاستكمال عمليات الحصر والتقييم في المواقع المتبقية، في إطار جهودها لتوثيق الأضرار بدقة واستجابة فعالة لبلاغات المواطنين.