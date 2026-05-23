تعزيز إمدادات الوقود.. تحديث جديد لـ«أرصدة المستودعات» وحركة الناقلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، تحديثًا جديدًا لأرصدة المستودعات وحركة الناقلات، اليوم السبت الموافق 23 مايو 2026، متضمنًا بيانات تفصيلية حول كميات البنزين والديزل والغاز في عدد من المواقع التشغيلية، إلى جانب وضع الناقلات الوافدة وعمليات التفريغ الجارية.

وأوضحت البيانات أن مستودع طرابلس سجل رصيدًا بلغ 13068 طنًا متريًا من البنزين، و13189 طنًا من الديزل، و2368 طنًا من الغاز، مع استمرار تفريغ ناقلة بنزين وناقلة غاز في الموقع.

وفي مستودع مصراتة، بلغ رصيد البنزين 11288 طنًا متريًا، والديزل 17701 طنًا، والغاز 301 طن، مع وصول ناقلة غاز خلال اليوم، وتوقع وصول ناقلة ديزل في 25 مايو.

أما مستودع الزاوية، فسجل 4532 طنًا من البنزين، و18075 طنًا من الديزل، و883 طنًا من الغاز، مع استمرار تفريغ ناقلة بنزين في الميناء.

وفي مستودع بنغازي، بلغت الكميات 4579 طنًا من البنزين، و12925 طنًا من الديزل، و2588 طنًا من الغاز، مع استمرار تفريغ ناقلة بنزين، وانتهاء تفريغ ناقلة غاز.

وفي مستودع طبرق، بلغ رصيد البنزين 260 طنًا، والديزل 907 أطنان، والغاز 61 طنًا، مع وجود ناقلة بنزين في الانتظار، وأخرى للديزل في مرحلة التفريغ.

وتعكس هذه البيانات استمرار تدفق الإمدادات النفطية إلى مختلف المناطق، ضمن جهود المؤسسة الوطنية للنفط لضمان استقرار التزويد بالسوق المحلي وتغطية الطلب على الوقود.