تعزيز الأمن في أبوسليم.. توقيف مطلوب خطير بتهم متعددة

نجح مركز شرطة أبوسليم في القبض على شخص مصنف “مطلوب خطير” متورط في عدة قضايا جنائية داخل نطاق المركز، وذلك ضمن جهود أمنية لتعزيز السلامة وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة.

وبحسب مديرية أمن طرابلس، بفضل تحريات دقيقة أجراها فريق التحري بالمركز، تم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب جرائم عدة تشمل الخطف، السرقة بالإكراه، شرب الخمر، وسرقة من داخل منزل.

وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعه السجن لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.

ويأتي ضبط المطلوب الخطير في إطار تكثيف الجهود الأمنية التي تنفذها مراكز الشرطة بطرابلس، خصوصاً مركز بوسليم، بهدف مواجهة الجرائم المتزايدة وحماية المواطنين في الأحياء السكنية، وتعتمد هذه الحملات على تحريات دقيقة وتعاون بين فرق الأمن لضبط المشتبه بهم والحد من الأنشطة الإجرامية التي تؤثر على استقرار المجتمع.