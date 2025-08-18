تعزيز التعاون السوري السعودي.. مشاريع بمليارات الريالات واتفاقيات جديدة قيد التوقيع

وصل وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد محمد الشعار إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي بين دمشق والرياض، وفق ما أفادت وسائل إعلام سعودية.

الوفد السوري، الذي يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، يجري مباحثات موسعة مع الجانب السعودي بحضور رجال أعمال ومستثمرين من البلدين، في إطار استكمال مخرجات المنتدى الاستثماري السوري – السعودي الذي انعقد الشهر الماضي بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية سورية.

وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر صحفي في الرياض أن المملكة “تسعى إلى تذليل التحديات الاقتصادية في سوريا”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات الإقليمية.

والمنتدى، الذي احتضنته دمشق، أسفر عن توقيع 47 مشروعًا استثماريًا تجاوزت قيمتها الإجمالية 24 مليار ريال سعودي، غطّت قطاعات استراتيجية تشمل العقارات والبنية التحتية، الاتصالات وتقنية المعلومات، الطاقة، الصناعة، السياحة، الصحة، والتجارة.

وتأتي هذه الزيارة تزامنًا مع الاستعدادات الجارية لانطلاق المنتدى الاستثماري السوري – السعودي في قصر الشعب بدمشق، حيث من المقرر أن يشهد توقيع اتفاقيات جديدة، أبرزها “اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة”، إلى جانب خطوات عملية لتأسيس صندوق خاص بالاستثمارات السعودية في سوريا.

وكانت المملكة العربية السعودية وقطر قد أعلنتا في يونيو الماضي عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر، في إطار الجهود الإقليمية الرامية إلى تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري.