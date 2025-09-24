تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ببرامج «الأسرة والطفولة»

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبو بكر الكيلاني، اليوم الأربعاء، مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الأسرة والطفولة وذوي الإعاقة.

وتناول اللقاء برامج ومشروعات تهدف إلى تحسين أوضاع الأسرة، دعم حقوق الطفل، وتوفير الرعاية والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على تطوير آليات التنسيق لضمان تحقيق نتائج ملموسة.

وأكدت الكيلاني على أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة والجهات الدولية لتعزيز العمل الاجتماعي وتمكين المرأة، ودعم التنمية المستدامة في ليبيا.

من جانبها، أشادت ريتشاردسون بمستوى التعاون القائم، مشددة على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لدعم برامج الأسرة والنازحين والمساهمة في تعزيز مسار المصالحة الوطنية.