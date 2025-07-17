تعزيز التعاون مع اليونيسف في مجالات «صحة الطفل والتغذية»

عقد وكيل عام وزارة الصحة المكلف بمهام الوزير في حكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد الغوج، اجتماعًا مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في ليبيا، بحضور أعضاء إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، لمناقشة تعزيز أوجه التعاون المشترك.

وتم التركيز على مواءمة أولويات وزارة الصحة مع البرامج الدولية ضمن البرنامج القطري العام الجاري مراجعته من اللجنة الوطنية التوجيهية برئاسة الوزراء ووزارة التخطيط. ويتضمن التعاون تطوير خدمات الصحة الأولية، وصحة الطفل، والتغذية السليمة، وفق القوانين واللوائح المعتمدة.

وتأتي جهود وزارة الصحة في تعزيز التعاون مع منظمة اليونيسف في إطار السعي لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية في البلاد، خاصة في مجالات صحة الطفل والتغذية التي تمثل ركائز أساسية لتحسين المؤشرات الصحية الوطنية.

وتتعامل ليبيا مع تحديات صحية متعددة منها نقص الخدمات المتخصصة في بعض المناطق، وضعف التغذية السليمة لدى الأطفال، بالإضافة إلى تأثيرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الصحة العامة.

والبرنامج القطري العام الجاري مراجعته من قبل اللجنة الوطنية التوجيهية، يمثل فرصة لدمج أولويات وزارة الصحة مع البرامج الدولية، ما يسهم في تحسين تنسيق الجهود وضمان تنفيذ مبادرات صحية متكاملة تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية.

وتعزيز صحة الطفل والتغذية السليمة يشكلان حجر الأساس لتمكين الأجيال القادمة من النمو الصحي، ويعزز من قدرة النظام الصحي على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.

دور اليونيسف كشريك دولي مهم يأتي لتقديم الدعم الفني والمادي، والمساهمة في بناء قدرات الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات، وهو ما يعكس التزام ليبيا بالمعايير الدولية في مجال صحة الطفل.