تعزيز التعاون مع «اليونيسيف» بمجال حماية «حقوق الطفل والأسرة»

عُقد في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماع برئاسة مدير مكتب الوزير عبد الواحد عبد الصمد، بحضور المستشار الإقليمي لمنظمة اليونيسيف في الشرق الأوسط، خافيير، وممثلين عن المنظمة ووزارة الداخلية.

وتناول الاجتماع “سبل تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الطفل والأسرة، وتقييم ما تحقق من إنجازات ضمن خطط العمل والخطة التشغيلية”، وأكد مدير مكتب الوزير “على استعداد الوزارة لدعم هذه الجهود، بينما أثنى خافيير، على التعاون المثمر مع الوزارة”، مشيدًا “بالتقدم المحرز في هذا المجال، كما تم التأكيد على أهمية التدريب المشترك وتبادل الخبرات لتعزيز القدرات وتحقيق الأهداف المشتركة”.