تعزيز التعاون مع تشاد بالمجالات «الاجتماعية والإنسانية»

في إطار توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن تعزيز التنسيق والتعاون مع دول الجوار، وتنفيذًا لقرار وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء ابوبكر الكيلاني، بدأ وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التنمية والتطوير، وبمشاركة عضو لجنة إدارة صندوق التضامن، ورئيس لجنة فريق الدعم النفسي والاجتماعي، وذلك بهدف تعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية بين البلدين.

وحظي الوفد باستقبال رسمي في مطار “نجامينا” الدولي من قبل المسؤولين التشاديين، حيث “عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الاجتماعي والإنساني، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتحسين الخدمات الاجتماعية”.

وشملت اللقاءات “اجتماعًا مع وزيرة المرأة والطفل، ووزير العمل الاجتماعي والشؤون الإنسانية في تشاد، حيث تم استعراض الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاجتماعية وتطوير برامج الدعم والرعاية للفئات المستحقة”.

كما التقى الوفد بالأمين العام لتجمع دول الساحل والصحراء، حيث “تم التأكيد على أهمية دور البلدين في هذا التجمع الإقليمي، وضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في قضايا التنمية الاجتماعية والإنسانية”.

وتأتي هذه الزيارة “في إطار جهود وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز العلاقات الثنائية، والاستفادة من التجارب الناجحة في المجال الاجتماعي بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في العمل الإنساني بين ليبيا وتشاد”.